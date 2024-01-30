مكتبة مصر العامة بأسوان تستضيف ندوة حول "التعليم قوة مجتمعية"

نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، اليوم /الثلاثاء/ أولى أنشطتها الثقافية، عقب افتتاحها رسميا بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الأسبوع الماضى، ندوة بعنوان: " التعليم قوة مجتمعية لتحقيق التنمية المُستدامة"، وعرض كتاب "50 عاما على ملحمة الإعجاز أكتوبر 1973"، التى حاضرت فيها الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر.



وأكدت مدير مكتبة مصر العامة بأسوان الدكتورة سهير مكى، أن الندوة تعد أولى الأنشطة والفعاليات الثقافية للمكتبة بعد زيارة رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، وتأتى فى إطار رؤية مصر 2030، باعتبار أن التعليم هو أحد أهداف التنمية المُستدامة لمصر لأنه يضمن حياة جيدة للمواطن.



ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية أبو النصر، إن التعليم هو الهدف الرابع من أهداف التنمية المُستدامة التى حددتها منظمة الأمم المتحدة لضمان حياة جيدة قوية للمواطن، موضحة أن مصر ركزت على تعليم المواطن بشكل أساسى لتحقيق التنمية المُستدامة وهو ما تحقق من خلال زيادة عدد المدارس والاهتمام بالعملية التعليمية فى مصر.



ودعت أبو النصر، إلى أن يكون هناك عقاب على ولى الأمر الذى يتسبب فى تسريب طفلة من التعليم وخاصة التعليم الأساسى، كون التعليم حق أساسى لكل مواطن، ويساعد الصغار على بناء الشخصية وتعزيز قيم المواطنة والاختلاف وقبول الآخر، وأيضاً له دور فى تعزيز الهوية الوطنية وتحقيق الانتماء الوطني.



وقالت إن التعليم هو حائط الصد للمؤامرات التى تستهدف شبابنا من خلال حروب الجيل الرابع والخامس والتفرقة بين طوائف الشعب، لافتة إلى أن مصر مستهدفة على مدار العصور ووسط كرة ملتهبة من الصراعات.



وأشارت إلى أن كتابها "50 عاما على ملحمة الإعجاز أكتوبر 1973 "، يناقش ملحمة تكاتف فيها الجميع والتف الشعب وراء جيشه، فكانت العناية الإلهية تحقق النصر لهذا الجيش وحفظت ورعت مصر وأرضها، قائلة إن علينا الحفاظ على هويتنا الثقافية والتكاتف خلف بلدنا مصر ونتسلح بسلاح التعليم حتى يكون حائط صد قوى ضد أى تحديات.

