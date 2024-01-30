مفاجأة حول الصفقة المنتظرة بين حماس وإسرائيل.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير بالأهرام، تفاصيل اجتماع باريس لبحث الهدنة في غزة، موضحا أنه يبدو أننا أمام مشهد مختلف عن التهدئة ويتضمن وقف العدوان بشكل كامل والتمهيد لما بعد الحرب.

واستطرد أبو الهول، أن اجتماع باريس ضم قادة أجهزة الأمن في مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا، موضحا أنه لا أحد يعرف بدقة تفاصيل ما دار في الاجتماع وما يتم تداوله هو تسريبات أقرب للحقيقة.

وشدد أبو الهول على أن الاجتماع بحث دمج أفكار إسرائيل مع أفكار حماس مع مطالب العالم بشكل عام، والتي تتمثل في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتشكيل حكومة في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع.

وقال أبو الهول، إن كل المقترحات تقريبا مصرية، والبعض تداخل عليها وحاول إفسادها وكانت اقتراحات متضاربة عطلت كل شيء قبل أن يتم استئنافها مجددا.

واختتم أبو الهول، أن مصر تعلمت من دروس التاريخ والصراعات والحروب وبالتالي لا بد من حل كامل وشامل للقضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.