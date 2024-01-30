لبنة في فخ السنوار.. انتقادات شديدة داخل إسرائيل لصفقة الأسرى مع حماس

انتقد العقيد المتقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق باريك، اليوم الثلاثاء، الخطوط العريضة التي تمت مناقشتها خلال اليوم الأخير فيما يتعلق بصفقة الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحركة حماس، ووصفها بـ"لبنة في فخ السنوار".

وقال باريك بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، إن الولايات المتحدة ستجعل من الصعب على إسرائيل العودة إلى القتال بعد هذا النوع من الهدنة.

وأضاف: من يعتقد اليوم أننا سندخل شهرين من عدم القتال وبعد ذلك يمكننا العودة وكأن شيئًا لم يحدث، فإن الولايات المتحدة لن تمنحنا الإمكانيات التي نريدها".

وتابع: ما أراه هنا هو أن الذي يقودنا هو السنوار. نحن في وضع يقوده. طوال اليوم نتحدث عن مواصلة القتال بأي ثمن من أجل تأمين الأمن".

كما زعم أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار لم يعد في خان يونس، قائلا: إنهم يبحثون عنه في خان يونس، فهو لم يعد هناك، وأعتقد أن بعض المختطفين معه في رفح".

واختتم: "لمدة 20 عاماً لم تقوموا ببناء مخزون من الذخيرة. واليوم أنتم تحت السيطرة الكاملة للأمريكيين. ولهذا السبب يجب أن تفهموا أنكم وصلتم إلى وضع أصبحتم فيه معتمدين بشكل كامل عليهم، فيقودونك إلى الأماكن التي يريدونها".