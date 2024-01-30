"قومي البحوث" يبحث مع اتحاد المستثمرين آليات ربط البحث العلمي بالصناعة

أكد القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور حسين درويش حرص المركز على التعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وكافة المستثمرين لتحويل المخرج البحثي الجاهز للتطبيق إلى منتج متاح في الأسواق.



جاء ذلك خلال لقاء وفد من المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش، اليوم /الثلاثاء/ بمقر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مع رئيس الاتحاد الدكتور محرم هلال، حيث تم بحث وضع آليات للتعاون والتنسيق لربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بحضور الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والدكتورة فاطمة الزهراء رمضان المنسق العام بالمركز، والدكتورة هالة فوزي عضو مجلس النواب، والدكتور محمد خميس أمين عام الاتحاد، حسام الشهاوي المدير التنفيذي للاتحاد ،والدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.



وأوضح الدكتور حسين درويش أنه تم بحث سبل التعاون بين المركز والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين في مجالات المخرجات البحثية المصنعة بطرق صديقة للبيئة وغير مكلفة، مثل المواد المستوردة، مشيرا إلى أهمية الحاضنات التكنولوجية ووضع الحلول بالبحث العلمي لأي مشكلة تتعلق بالصناعة والإنتاج المحلي.



ومن جهته، شدد الدكتور محرم هلال على ضرورة التنسيق والربط بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والمصنعين للوصول للاكتفاء الذاتي وتطوير الصناعات المصرية، مثمنا الدور الذي تقوم به المؤسسات البحثية المصرية، خاصة المركز القومي للبحوث، في تطوير ودعم البحث العلمي والابتكار ودوره في توطين الصناعات المختلفة بأيد مصرية ومستشارين أكاديميين متخصصين للوصول لتنمية إقتصادية محلية.

