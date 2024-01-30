وائل لطفي: أسامة أنور عكاشة قرأ تاريخ مصر وقدمه في أعمال درامية

كشف الكاتب الصحفي وائل لطفي، أن أي شيء نبيل بمثابة رسالة مثل الوطن والدين ويمكن بيعها بالمليارات وهذا ما حدث مع بعض الدعاة الذي كانوا وسيلة تواصل بين النخبة والجماعة الإرهابية في وقت من الزمن.

وتابع لطفي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تحويل الدين لسلعة أو طقس كان ظاهرة سلبية لأنها فرغت الدين من المعنى.

وأوضح لطفي أن هناك من حول التراويح لموضة أو فسحة وليس عبادة لله، وهناك من يدعو لعشاء ديني أو حج فاخر لا يحقق مبدأ الناس سواسية وبالتالي أصبحت هذه المظاهر كطقوس

ولفت لطفي، إلى أن أسامة أنور عكاشة قرأ تاريخ مصر وقدمه في أعماله، موضحا أنه لا توجدد شخصية في ليالي الحلمية ليس لها معنى تاريخي.