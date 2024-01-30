يسبب السرطان.. احترس من تسخين الخبز على البوتاجاز بهذه الطريقة

تسخين الخبز على البوتاجاز بدرجة حرارة عالية قد يؤدي إلى تكوين مادة تسمى الأكريلاميد.

والأكريلاميد هو مركب كيميائي يتكون عندما يتفاعل السكر والأحماض الأمينية الموجودة في الطعام عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

احترس من تسخين الخبز على البوتاجاز بهذه الطريقة

تشكل الأكريلاميد في الأطعمة المحمصة أو المقلية عندما يتفاعل السكر والأحماض الأمينية في الطعام عند درجة حرارة تتجاوز 120 درجة مئوية (248 درجة فهرنهايت). ويعتبر الخبز والبطاطس المقلية والوجبات السريعة من الأمثلة على الأطعمة التي قد تحتوي على مستويات عالية من الأكريلاميد.

تشير الأبحاث إلى أن تعرض الجسم لمستويات عالية من الأكريلاميد يمكن أن يكون ضارًا للصحة، وقد ترتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ومشاكل في الجهاز العصبي المركزي. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه الدراسات تستند إلى تجارب في الحيوانات ودراسات مخبرية، ولم يتم تحديد تأثير الأكريلاميد على الصحة البشرية بشكل قاطع.

نصائح للحد من تكوين الأكريلاميد عند تسخين الخبز

للحد من تكوين الأكريلاميد عند تسخين الخبز أو الأطعمة الأخرى، يمكن اتباع بعض الإرشادات، مثل:

تقليل درجة حرارة الطهي ووقت التعرض للحرارة.

تجنب تسخين الأطعمة بشكل مفرط أو حتى الحمرة الزائدة.

استخدام أساليب الطهي الأخرى مثل شواء الخبز في الفرن بدلاً من تسخينه على البوتاجاز.

تناول نظام غذائي متوازن ومتنوع يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية.

بشكل عام، ينصح باتباع عادات تغذية صحية ومتوازنة وتقليل تعرض الطعام لدرجات حرارة عالية للحفاظ على صحة الجسم. إذا كنت قلقًا بشأن الأكريلاميد أو لديك أية مخاوف صحية، يفضل استشارة الطبيب للحصول على مشورته ونصائحه.