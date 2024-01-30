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رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية يخلق فرص عمل

المهندس تامر الحبال
المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن

قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، له تأثير كبير في تعزيز وتنشيط الاقتصاد، ويساهم في إنشاء بيئة استثمارية مناسبة، لاسيما أن مصر تمتلك ثروات معدنية ينبغي أن تستغلها الدولة الاستغلال الأمثل. 


وأضاف تامر الحبال في بيان اليوم الثلاثاء، أن من ضمن مزايا تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية، المساهمة في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيعية المرتبطة بالثروة المعدنية، وتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية مما يحقق تقدماً فى استغلال هذه الثروات.


وأشار الحبال إلى أن جعل هيئة الثروة المعدنية اقتصادية، يساعد في  تذليل العقبات وتمكين الهيئة من العمل بكفاءة أكبر، ويجعل هناك هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع.


وأوضح الحبال أن القيام بتحويل الهيئة إلى اقتصادية يساهم في خلق فرص عمل وتشجع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وينشط الاقتصاد المصري.


وثمن الحبال، توصيات لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها اليوم بشأن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلاً من هيئة خدمية من أجل تعظيم الموارد واستغلالها.

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