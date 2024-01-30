محافظ جنوب سيناء: الجهاز المركزي للإحصاء مساهم قوي في تحقيق التنمية

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، على الدور المحوري الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الإحصاءات والمشاريع القومية التي تهم الدولة، والتي تساعد في تحقيق التنمية المستهدفة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التدريب للوصول إلى بيانات دقيقة وتنسيق الجهود، وبناء القدرات لمندوبي المحافظة للتمكن من الحصول على بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتطوير وتحسين الخدمات بجنوب سيناء.



جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم /الثلاثاء/ في بدء فعاليات التدريب الخاص بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بدعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، لدعم آلية رصد البيانات ومنهجيات العمل واستخدام التقنيات المتقدمة، وذلك لعمل بعض الدراسات على مدينة دهب في إطار التنسيق والتعاون بين المحافظة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



ووجه المحافظ بتقديم كل الدعم للعاملين من الجهاز والمحافظة في تنفيذ الدراسة المطلوبة في مدينة دهب.



تجدر الإشارة إلى أن التدريب الخاص بدعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لرصد البيانات لمدينة دهب، يعتبر من التدريبات المهمة التي تساعد في تطوير قدرات العاملين من المحافظة وحصول المحافظة على بيانات دقيقة، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة وقياس الأداء وتقييم البرامج والمشروعات.

