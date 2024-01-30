جيش الاحتلال يبدأ عملية التجنيد المبكر لنحو 1300 إسرائيلي

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي البدء في عملية تجنيد مبكر في شهر مارس لحوالي 1300 إسرائيلي مسجلين حاليا في برامج ما قبل الجيش والمدارس الدينية وخدمة المجتمع، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع في بيان مشترك.

ومن المقرر أن ينهي معظم الإسرائيليين برامجهم في نهاية العام الدراسي في شهر يونيو ثم يتجندون في وقت ما بعد ذلك، اعتمادًا على مسارهم في جيش الدفاع الإسرائيلي.

ويؤكد هذا الإعلان التقارير السابقة التي تفيد بإجراء مناقشات حول هذا الأمر بين مسؤولي الجيش الإسرائيلي ومديري برامج ما قبل الجيش، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاء في البيان أن الهدف من التجنيد المبكر “هو تعزيز الوحدات القتالية على ضوء احتياجات المعركة… على خلفية الحرب ومعدل دوران الضحايا وضرورة ملء الصفوف وتوسيع القوات القتالية”.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم التجنيد بالاشتراك مع منظمات البرامج المختلفة لتقليل أي ضرر يلحق بالبرامج والمرشحين، الذين من المحتمل أن يفوتوا مسارات عسكرية معينة لأنهم يتجندون مبكرًا.

وجاء في البيان المشترك أنه سيتم تجنيد حوالي 850 متدربًا من برامج ما قبل الجيش وسنوات الخدمة، وحوالي 450 آخرين من المدارس الدينية، مع التركيز على أولئك الذين من المقرر تجنيدهم بالفعل هذا العام، ولن يتم تجنيد المرشحين المحتملين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في وقت مبكر.