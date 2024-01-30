رئيس "قومي الحضارة" بمعرض الكتاب: تجربة المتحف حولته لمنارة ثقافية متعددة الأوجه

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة الدكتور أحمد غنيم أن تجربة المتحف منذ افتتاحه عام 2021 تحولت إلى منارة ثقافية متعددة الأوجه.



وقال غنيم - في ندوة، اليوم /الثلاثاء/، بعنوان "ذاكرة الحضارة" على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب - "إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح المتحف أعطت له دفعة قوية ودعاية عالمية ساهمت في إثراء تجربته المستمرة منذ افتتاحه في 3 أبريل 2021"، مشيرا إلى أن المتحف يقوم بإطلاق مبادرات مختلفة للقيام بأدوار توعوية، إلى جانب دوره كمتحف مهم.



وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة "السينما والحضارة" بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، والتي تظهر كيف تعاملت السينما مع الحضارة ليس في مصر فقط، كما أوضح أنه تم إطلاق مبادرة "طبلية مصر" التي تظهر التراث المصري في الطعام، حيث يتم التعامل مع المتحف باعتباره مكانا لإظهار الحضارة المصرية.



وأضاف: "نتعاون مع السفارات الموجودة بمصر لعرض محتوى له ارتباط بمصر، سواء معارض أو أفلام أو محتوى ثقافي، ونرحب دائما بالتعاون معهم"، لافتا إلى أن المتحف بات يعتمد بشكل كامل على موارده الذاتية في تمويل فعالياته وأنشطته دون إضافة أي أعباء على الدولة.



ونوه غنيم بأن أنشطة المتحف تجذب جمهورا من كافة الفئات والأعمار، كما يولى المتحف اهتماما خاصا بالأنشطة الموجهة للأطفال وذوي الهمم، وهي فعاليات تلقى رواجا كبيرا.