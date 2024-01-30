غضب برلمانى بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية..ومطالب باستدعاء وزير الرياضة ومفاجأة بشأن التعاقد مع مدرب وطنى

نواب البرلمان عن خروج المنتخب من بطولة الأمم الأفريقية:

المنتخب فشل في تحقيق أي انتصار

ضرورة التعاقد مع مدرب وطني بديلا لفيتوريا

وضع استراتيجية لإصلاح منظومة كرة القدم في مصر

ضرورة التحقيق فى جميع ملابسات اخفاق المنتخب الوطنى

استدعاء وزير الشباب والرياضة للبرلمان

أثار أداء منتخب مصر لكرة القدم وخروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في دولة "كوت ديفوار"، غضب من أعضاء مجلس النواب، مما دفعهم الي استخدام ادواتهم البرلمانية واستداء وزير الشباب والرياضة بمجلس النواب والتحقيق في جميع ملابسات اخفاض المنتخب الوطني ووضع استراتيجية لإصلاح منظومة كرة القدم في مصر.

تقدمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في دولة "كوت ديفوار"، والأداء المتواضع الذي ظهر به المنتخب.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إن الحالة التي ظهر بها المنتخب خلال البطولة، والأداء السيئ والمخيب لآمال وطموحات الجماهير المصرية، يستوجب تدخلا عاجلا وفوريا، مضيفة: "المنتخب فشل في تحقيق أي انتصار على مدار أربع مباريات لعبها في البطولة، على الرغم من الأداء الضعيف للمنتخبات المنافسة".

وضع استراتيجية لإصلاح منظومة كرة القدم في مصر

وشددت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، على ضرورة التعاقد مع مدرب وطني بديلا لفيتوريا الذي يتقاضي 2 مليون و400 ألف دولار سنويا ولم يقدم شيئًا للمنتخب حتى الآن.

وطالبت النائبة، بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإخفاق، ووضع استراتيجية لإصلاح منظومة كرة القدم في مصر.

منتخب مصر

ومن جانبه،طالب عصام العمدة عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى التحقيق فى جميع ملابسات اخفاق المنتخب الوطنى لكرة القدم فى البطولة الأفريقية وإحالة ملف الفساد الخاص بخروج مصر من دور ال 16 إلى الجهات الرقابية .

ووجه " العمدة " حديثه للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه للوزير قائلاً : بينما تعاني مصر من أزمة شديدة في توفير الدولار نجد اتحاد الكرة المصري يتعاقد مع مدرب لم يسبق له تدريب منتخبات من قبل وقام أعضاء الاتحاد بتصدير الاوهام للشعب المصري بأن هذا مدرب جاء لتطوير كرة القدم المصرية ومع أول إختبار حقيقي ببطولة الأمم الإفريقية نجد إخفاقً شديداً وفضيحة مدوية وخروج من دور ال 16 بدون تحقيق أي فوز وعندما طالب الشعب المصري كله بإقالة المدرب خرجت لنا تسريبات العقد الكارثي مع هذا المدرب المغمور والذي كان ثاني أكبر عقد بين مدربي بطولة كأس الأمم الأفريقية متفوقاً على منتخبات كثيرة حققت مع مدربيها نجاحات كبيرة جدا جدا وتبين أنه إذا أراد الاتحاد فسخ التعاقد مع المدرب الحالي عليه دفع مبلغ 600 ألف دولار غير شامله الضرائب ولم لم يوافق المدرب على الاقالة علينا دفع قيمة العقد بالكامل.

منتخب مصر



وتساءل عصام العمدة قائلاً : أين الأجهزة الرقابية من هذه الشروط التعجيزية الموجودة بهذا العقد الكارثي والذي أظهر اصرار أعضاء اتحاد الكرة على تحدي الشعب المصري فنظرا لارتفاع قيمة الشرط الجزائي على الشعب المصري تحمل المزيد من الاخفاق وهذا يعيدنا للمدرب السابق الذي أتهم أعضاء الاتحاد ذاتهم بتقاضي عمولات وخلافه لذا فإننى أطالب من وزير الشباب والرياضة فحص هذه الملفات وفضح هذا الفساد وتحويله للجهات الرقابية



وطالب العمدة رئيس مجلس النواب باستدعاء وزير الشباب والرياضة للبرلمان وعقد اجتماع طارئ للجنة الشباب والرياضة بالمجلس لمناقشة طلب الاحاطة ومعرفة الاجراءات التى اتخذها الوزير حول هذه الفضيحة مؤكداً على ضرورة محاسبة الوزير وكل المسئولين عن هذه الفضيحة خاصة فيما يتعلق بإهدار المال العام فى التعاقد مع هذا المدرب المغمور