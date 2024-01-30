سميرة صدقي تواجه فادية عبد الغني في مسلسل جري الوحوش.. تفاصيل

قدمت الفنانة القديرة سميرة صدقي اعتذارها لشركة إنتاج مسلسل «قلع الحجر» والمخرج حسني صالح، عن عدم قدرتها على المشاركة في المسلسل لانشغالها بأعمال أخرى في رمضان 2024.



وكشفت سميرة صدقي عن هذه الأعمال؛ بداية من مسلسل «طبيبة شرعية» وهو تأليف الكاتب محمد الغيطي ومن إخراج شادي أبو شادي، حيث تجسد «صدقي» دور أم مكافحة تبيع بالات ملابس في الوكالة والغورية بعد وفاة زوجها لكي تربي أولادها وتعلمهم حتى المرحلة الجامعية، ونقلت فن المهنة لشقيق زوجها حتى بدأ في عمليات التلاعب والغش حبا في المال والثروة، وتتوالى القصة ويتزوج ابنه من ابنتها ورغم ذلك يطمع في ميراث أخيه المتوفي ويستولي عليه.



وأضافت سميرة صدقي أنها بدأت أيضا تصوير مسلسل اخر بعنوان «جري الوحوش» مع المخرج عبد العزيز حشاد، وتلعب به شخصية سيدة بنت بلد جدعة هي ضرة زوجة أخرى والتي تقوم بتجسيدها الفنانة فادية عبد الغني، وخلال الأحداث تقتل «فادية» الزوجة الأولى الزوج وتتهم ابن «صدقي» بقتله والده ويتم طردها بعد ان يسجن، وتبدأ رحلتها في المعاناة من حجرة في الترب حتى موعد خروج ابنها ليستعيد حقوقه لكنه يضحي بجزء عزيز من جسده «الانترلوب» من اجل اخوه من الزوجة الأولى، ولكنهما يفقدان كل شي سواء بالشلل لابن السيدة الأولى او للولد الثاني بضياع قدرته الجنسية.

جدير بالذكر أن آخر الأعمال التي عرضت للفنانة سميرة صدقي كان مسلسل «ليل ام البنات» مع الفنانة سهير رمزي في رمضان الماضي.

