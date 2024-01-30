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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تربوي: التحالفات بين الجامعات وسوق العمل تحقق أكبر قدر من المنافع

خبير تربوى : التحالفات
خبير تربوى : التحالفات بين الجامعات و سوق العمل تحقيق

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن هناك عددا من التحالفات بين الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة وكبرى الجامعات العالمية من ناحية وبينها وبين سوق العمل من ناحية أخرى، لتحقيق مزيد من الربط بين التعليم وحياة الناس وخطط التنمية المقدمة لهم وتستهدف هذه التحالفات تحقيق أكبر قدر من المنافع المتبادلة بين المؤسسات الجامعية وسوق العمل.

وأضاف عاصم حجازي، لـ صدى البلد، أن من أهداف هذه التحالفات أن يوظف البحث العلمي في الجامعة لحل المشكلات التي تعترض الصناعة المحلية في المنطقة التي توجد بها الجامعة وفي المقابل تتيح الشركات والمصانع للطلاب والباحثين فرص التدريب والبحث من خلال بيئات العمل الحقيقية وهو ما يعزز نمو الصناعة بشكل جيد وتطور الأفكار البحثية وتعزيز النمو العلمي من ناحية أخرى.

وأشار إلى أنه يتم تعزيز الابتكار واكتساب المزيد من الخبرات وتدريب المزيد من الكفاءات والكوادر القادرة على تطوير الصناعة المحلية والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي على حد سواء.

أستاذ علم النفس التربوي البحث العلمي التعليم الفني والتكنولوجي Jobs Education الجامعات العالمية

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