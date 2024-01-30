أحمد موسى مشيدا بـ أبو العينين: اقتحم الصحراء وعمل على زراعتها ولا يرضى إلا الخير لبلده

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التنمية تحتاج إلى قرار، مشيرا إلى أن النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب اتخذ القرار واقتحم الصحراء وزراعتها.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين، اقتحم الصحراء في شرق العوينات ، قائلا:" كان من أوائل الناس مع القوات المسلحة المصرية، الذين اقتحموا الصحراء وعملوا على زراعتها".

وشدد موسى، على أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رجل مصري، لا يرضى إلا الخير والتنمية لبلده مصر، مشيرا إلى أنه يقدر قيمة الإعلام الذي يساند الدولة المصرية في تحدياتها.

وتوج وكيل مجلس النواب، بجائزة الأبطال في إفريقيا، وذلك خلال حفل أقيم في دولة غانا، بحضور زعماء ورؤساء الدول الإفريقية.

وأشار موسى، إلى أن شبكة قنوات صدى البلد بالكامل ليس لها سوى هدف واحد، وهو الدولة المصرية والدعم الكامل لها، قائلا:" خط تسير عليه من النائب محمد أبو العينين".

وتابع موسى، أن النائب محمد أبو العينين، رجل ذو خبرات كبيرة بمختلف المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية، مشيرا إلى حديثه عن القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية، كذلك الحديث في الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا:"راجل عارف وفاهم طبيعة مكانته، ويعرف رجال اقتصاد كبار في العالم، وله علاقات قوية في أوروبا والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، سواء إيطالي أو ألماني أو بلجيكي".

وأشار موسى، إلى أن النائب محمد أبو العينين لا يرغب سوى النمو والازدهار لبلده وليس تحقيق أهداف وطموحات شخصية، لافتا إلى أن جميع لقاءات النائب أبو العينين، دائما عن مصر والحديث والدفاع عنها، وما تواجهه من تحديات وما تنفذه حاليا من تنمية بمختلف المجالات.