أبو العينين: على مدار 40 عاما هدفي الأساسي تحويل الصحراء إلى مصانع ومزارع

فاز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بجائزة الأبطال في إفريقيا بالإجماع، خلال مؤتمر للرخاء الإفريقي الذي انعقد في دولة غانا بحضور رؤساء 5 دول بإفريقيا وزعماء الدول والساسة والاقتصاديين بإفريقيا وعلى رأسهم رؤساء غانا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأثيوبيا، وجوايانا.

وقال أبو العينين، خلال كلمته التي ألقاها على هامش التكريم، التي استعرضها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: شرف لي تواجدي معكم اليوم في هذه المناسبة العظيم بجمهورية غانا.



وقال النائب محمد أبو العينين إن الجائزة تعتبر اختبار ذو خصوصية ولها سعادة خاصة لأنها تأتي من أفريقيا.

وأردف أبو العينين، أنه على مدار الـ 40 عامًا الماضية كان هدفه الأساسي هو الابتكار والتنمية والوصول إلى الصحراء وتحويلها إلى مصانع ومزارع، مضيفا: استخدمنا أحدث التكنولوجيا من أجل التصدير حول العالم.

وأكد أبو العينين أنه تم العمل على تحويل الصحراء إلى مزارع خضراء لدعم الأمن القومي الغذائي في مصر، مشيرا إلى أنه من الصحراء يمكن أن نصنع عالما جديدا والوصول لقطاعات البناء والعقارات.

وعبر أبو العينين خلال كلمته عن فخره بتاريخ مجموعة كليوباترا العظيم عبر السنوات الماضية، لافتا إلى أن هذا النجاح هو تكريم لكل العاملين في مجموعة كليوباترا الذين بدأوا من خلال الاستكشاف في الصحراء.

وواصل وأبو العينين، أنه سعيد بتمثيل كل العاملين في مجموعة كليوباترا ويمنحهم هذه الجائزة التي حصل عليها، مستطردًا: فخور بكل القادة الذين سعوا لصنع هذه البيئة في مصر لتحقيق النجاحات، وهم الرؤساء السادات ومبارك والسيسي وضعوا بيئة متكاملة لدعم الصناعة فى مصر.

وأشار أبو العينين، إلى أن ما يحدث في مصر في عهد الرئيس السيسي من تنمية يعد مثالا ويمكن تنفيذها في أفريقيا، داعيًا لزيارة مصر ورؤية ما يحدث من إنجازات في عهد الرئيس السيسي.

واختتم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كلامه قائلا: عليكم أن تفخروا بمصر وما يحدث بها من تطور وتنمية لأنها دولة تنتمي لأفريقيا.