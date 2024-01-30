عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار الثقافي لفلسطين: أطفالنا الشهداء ليسوا أرقاما.. والآلة العسكرية الإسرائيلية بطشت بمستقبلهم

ناجي الناجي المستشار
ناجي الناجي المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية

قال ناجي الناجي المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية في مصر، إنّ فلسطين لم تغب يوما عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحًا: "نحضره منذ بدايته، وفي هذه السنة نمر بظروف استنثنائية للشعب الفلسطيني، وأكدنا في هذا العام على ضرورة أن نكون جسرا لصوت شعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه ولشهدائنا، وكي نوصل هذا الشعور النبيل والحميمية الكبيرة التي وجدناها من الشعب المصري".

وأضاف "الناجي"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "مشاركة دولة فلسطين في معرض الكتاب هذا العام استنثائية مثلما الظرف الذي نمر به استثنائي، ونؤكد أننا لسنا مجرد إحصائيات أو أرقام".

وتابع المسنشار الثقافي للسفارة الفلسطينية في مصر: "في معرض الكتاب هذا العام سنعمل على سرد قصص حياة أطفالنا الشهداء وطموحاتهم وليس ظروف استشهادهم فقط، فكلهم كأي طفل في العالم كانوا أن يصبحوا أطباء ومهندسين وإعلاميين، وبالتالي، فإن تركيزنا في هذا الإطار سرد حياتهم، وكيف بطشت الآلة العسكرية الإسرائيلية بمستقبلهم دون أن يقترفوا أي ذنب". 

مصر معرض القاهرة الدولي معرض الكتاب فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة الجنيه الآن

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

ترشيحاتنا

السعودية تودع أمم آسيا بعد الخسارة من كوريا الجنوبية بركلات الترجيح

وزير الداخلية يشهد تخريج عدد من طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة

أبو العينين في كلمة تاريخية بعد الفوز بجائزة أبطال إفريقيا: افتخروا بمصر

بعد قرار المحكمة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه عصابة عابدين للتنقيب عن الآثار

مكتب نتنياهو: التقارير حول صفقة الأسرى مع حماس "غير صحيحة"

كتائب حزب الله العراقية تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فوائد أكل الكوارع في الشتاء

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

فيديو

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

فيروس الزومبي.. هل يعود من جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ