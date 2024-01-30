المستشار الثقافي لفلسطين: أطفالنا الشهداء ليسوا أرقاما.. والآلة العسكرية الإسرائيلية بطشت بمستقبلهم

قال ناجي الناجي المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية في مصر، إنّ فلسطين لم تغب يوما عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحًا: "نحضره منذ بدايته، وفي هذه السنة نمر بظروف استنثنائية للشعب الفلسطيني، وأكدنا في هذا العام على ضرورة أن نكون جسرا لصوت شعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه ولشهدائنا، وكي نوصل هذا الشعور النبيل والحميمية الكبيرة التي وجدناها من الشعب المصري".

وأضاف "الناجي"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "مشاركة دولة فلسطين في معرض الكتاب هذا العام استنثائية مثلما الظرف الذي نمر به استثنائي، ونؤكد أننا لسنا مجرد إحصائيات أو أرقام".

وتابع المسنشار الثقافي للسفارة الفلسطينية في مصر: "في معرض الكتاب هذا العام سنعمل على سرد قصص حياة أطفالنا الشهداء وطموحاتهم وليس ظروف استشهادهم فقط، فكلهم كأي طفل في العالم كانوا أن يصبحوا أطباء ومهندسين وإعلاميين، وبالتالي، فإن تركيزنا في هذا الإطار سرد حياتهم، وكيف بطشت الآلة العسكرية الإسرائيلية بمستقبلهم دون أن يقترفوا أي ذنب".