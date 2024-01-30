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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رئيس اتحاد الناشرين: متفائل بمستقبل النشر في مصر

سعيد عبده رئيس اتحاد
سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنّ المواطنين في محافظات الوجهين البحري والقبلي مهتمون بالقراءة أكثر من سكان القاهرة. 

وأضاف عبده، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، أنّ الحصول على الكتب مرتبط بالرغبة والقدرة على الشراء، موضحًا: "برغم كل الأحداث متفائل بمستقبل النشر في مصر، فهنا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رحلة للثقافة ولا يقتصر الأمر على الحصول على الكتب". 

دورنا أن نقدم التفاؤل للناس

وتابع رئيس اتحاد الناشرين: "منذ ساعة كنت في اجتماع مع الأمين لاتحاد الناشرين الدولي، وأنا متفائل برغم كل الأحداث إيمانا بهذه المهنة، حيث أمارسها منذ عام1973، أي منذ ما يزيد عن 50 عاما، ومررنا فيها بتجارب ومشكلات كثيرة جدا، ولكن نعبرها بإرادة وغدا سيكون أفضل، ودورنا هو أن نقدم التفاؤل للناس، ولا يمكن أن نصدر التشاؤم والإحباط ولنا دور في بناء الإنسان وتنمية قدراته".  

مصر محافظات الوجه البحري رئيس اتحاد الناشرين المصريين اتحاد الناشرين معرض القاهرة الدولي

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