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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين في كلمة تاريخية بعد الفوز بجائزة أبطال إفريقيا: افتخروا بمصر

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

فاز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بجائزة الأبطال في إفريقيا بالإجماع، وذلك خلال مؤتمر للرخاء الإفريقي الذي انعقد في دولة غانا بحضور رؤساء 5 دول بإفريقيا وزعماء الدول والساسة والاقتصاديين بإفريقيا وعلى رأسهم رؤساء غانا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأثيوبيا، وجوايانا.


وقال أبو العينين، خلال كلمته التي ألقاها على هامش التكريم، واستعرضها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: شرف لي تواجدي معكم اليوم في هذه المناسبة العظيم بجمهورية غانا.


وقال النائب محمد أبو العينين إن الجائزة تعتبر اختبارا ذا خصوصية ولها سعادة خاصة لأنها تأتي من أفريقيا، قائلا: إنه فخور أن يكون أفريقيًا الأصل. 


وأردف رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أنه على مدار ال٤٠ عامًا الماضية كان هدفه الأساسي هو الابتكار والتنمية والوصول إلى الصحراء وتحويلها إلي مصانع ومزارع، مضيفا: استخدمنا أحدث التكنولوجيا من أجل التصدير حول العالم.


وأكد أنه تم العمل على تحويل الصحراء إلى مزارع خضراء لدعم الأمن القومي الغذائي في مصر، مشيرا إلى أنه من الصحراء يمكن أن نصنع عالما جديدا والوصول لقطاعات البناء والعقارات.


وعبر النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته عن فخره بتاريخ مجموعة كليوباترا العظيم عبر السنوات الماضية، لافتا إلى أن هذا النجاح هو تكريم لكل العاملين في مجموعة كليوباترا الذين بدأوا من خلال الاستكشاف في الصحراء.


ووجه رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، الشكر لزوجته السابقة التي توفيت منذ ٣٠ عاما حيث كانت معه في بداية العمل بالصحراء والتحول لهذا النجاح الكبير.


وواصل وكيل مجلس النواب كلامه، مؤكدا أنه سعيد بتمثيل كل العاملين في مجموعة كليوباترا ويمنحهم هذه الجائزة التي حصل عليها، مستطردًا: فخور بكل القادة الذين سعوا لصنع هذه البيئة في مصر لتحقيق النجاحات، وهم الرؤساء السادات ومبارك والسيسي وضعوا بيئة متكاملة لدعم الصناعة فى مصر.


وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، إلى أن ما يحدث في مصر في عهد الرئيس السيسي من تنمية يعد مثالا ويمكن تنفيذها في أفريقيا، داعيًا لزيارة مصر ورؤية ما يحدث من إنجازات في عهد الرئيس السيسي.


واختتم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كلامه قائلا: عليكم أن تفخروا بمصر وما يحدث بها من تطور وتنمية لأنها دولة تنتمي لأفريقيا.

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