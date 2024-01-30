محافظ شمال سيناء: فوائد تنظيم الأسرة الصحية كثيرة للأم والجنين

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أهمية تنظيم الأسرة لما له من فوائد صحية تساهم في الحفاظ على صحة الأم والجنين وتمتعهما بصحة جيدة خالية من الأمراض.

ووجه محافظ شمال سيناء - وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم /الثلاثاء/ - بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لجميع السيدات السيناويات في مختلف مراكز وقرى وتجمعات المحافظة، وزيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة.

وكلف المحافظ بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين ورفع معدلات خدمات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية ورفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على نتائج التنمية الشاملة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.