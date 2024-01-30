محافظ البحر الأحمر: التعليم يبني الحضارات ومؤشر الرُقي والنمو في حياة الأمم

أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، أن التعليم يبني الحضارات ويُعد مؤشرا للرقي والنمو في حياة الأمم.

جاء ذلك خلال حضور محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، احتفالات المحافظة باليوم العالمي للتعليم، تحت شعار "التعلم من أجل سلام دائم" بمشاركة وزارة السياحة والآثار متمثلة في متحف الغردقة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وأشار المحافظ إلى أهمية التعليم من أجل إحلال السلام، مشيدا بالدور المهم الذي يلعبه التعليم في بناء جيل متقدم مثقف قادر على مواجهة الحياة والأفكار المتطرفة وينزع الكراهية ويزرع السلام بين الشعوب، لافتا إلى أنه منذ قديم الأزل يعتبر التعليم مقياسا للحضارة العظيمة.



وتعظيما لدور العلم وتحفيز الطلاب على التفوق... قام محافظ البحر الأحمر بتكريم 130 طالبا متفوقا من مختلف المدارس الحكومية والمدارس الخاصة على مستوى المحافظة.



يذكر أن منظمة (اليونسكو) تخصص الحدث هذا العام لمكافحة خطاب الكراهية؛ اعتمادا على الدور الذي يلعبه التعليم في كبح هذه الظاهرة التي تزايدات خلال السنوات الأخيرة.