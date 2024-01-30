ماكرون يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا حتى لو خفضت واشنطن دعمها العسكري

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه اتخاذ قرارات جريئة للدفاع عن أوكرانيا، واستباق أي قرار أمريكي بحجب أو خفض دعمها العسكري.

وفي خطاب ألقاه ماكرون في السويد، التي تأمل أن تكون الدولة التالية التي تنضم إلى الناتو، قال الرئيس الفرنسي أيضًا إن الهيكل الأمني ​​المستقبلي لأوروبا، بما في ذلك اتفاقيات الحد من الأسلحة التي تغطي الأراضي الأوروبية، لم يعد من الممكن تسويته ببساطة من قبل الولايات المتحدة وروسيا، وكان لأوروبا أن يكون لها الحق في تقرير مستقبلها.

وفي حديثه في أكاديمية الدفاع السويدية إلى جانب رئيس الوزراء أولف كريسترسون، قال ماكرون: “هذه لحظة حاسمة واختبار لأوروبا. يجب أن نكون مستعدين للعمل للدفاع عن أوكرانيا ودعمها مهما كلف الأمر ومهما قررت أمريكا».