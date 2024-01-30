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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نواب التنسيقية: نموذج STEM نقطة مضيئة في التعليم المصري

صدى البلد

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر الخاص بنظام التعليم المصري «STEM»، الذي انعقد تحت عنوان «الواقع والطموحات»، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الأمريكية  للتنمية الدولية USAID، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ناقش المؤتمر عددًا من المحاور لتسليط الضوء على نظام تعليم «STEM» فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM" بمصر، ووضع تصور مستقبلي لمنظومة تعليم STEM ودعم التوسع فيها واستمراريتها داخل وخارج النموذج الحالي، بالإضافة إلى بحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتحقيق رؤية مصر 2030.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على رعايته للمؤتمر، كما تقدم بالشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها، معربا عن تقديره لمشاركتهم، ودورهم الفاعل.

وشهد المؤتمر توجيه بعض التوصيات أبرزها التوسع والاستدامة فى مشروعات مدارس المتفوقين بمشاركة رجال الصناعة ومنظمات المجتمع المدني وبناء شراكات حقيقية وفعالة، وإدراج مجموعة من العلوم الإنسانية بما يرسخ قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن، ودمج مناهج لريادات الأعمال وتأسيس حضانات للفكر والإبداع.

وأشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوصيات ونتائج مؤتمر التعليم المصري STEM، وأشار إلى أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني على تنمية الابتكار والنابغين والذى يعد هدفًا استراتيجيا وقوميًا من أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن نموذج "STEM" يعد نموذجًا ملهما للتعليم ونقطة مضيئة فى التعليم المصرى، مؤكداً أن المبتكرين والنابغين هم من سيحدثون التغيير ويقودون المسيرة ويصنعوا الفارق في تقدم الدولة المصرية في المستقبل.

ضم وفد التنسيقية، النواب: أميرة العادلي، علاء الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة رشا فايز كليب، محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية، مؤمن سيد، أحمد مشعل، كريم عبد العاطي، عبير العريان، أسماء عبد الله.
 

STEM وزارة التربية والتعليم تعليم STEM

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