أبو العينين يوجه الشكر للعاملين في صدى البلد: أمانتكم ونجاحكم المخلص لصالح مصر

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لكل العاملين في شبكة قنوات صدى البلد، موضحا أن كل من يشاهد القناة يشعر بالوطنية والخبرات التي تظهر في الأداء المتميز والإخراج والتصوير والإعداد.

وتابع أبو العينين على هامش الاحتفالية التي نظمتها شبكة قنوات صدى البلد، لفوز النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا بجائزة الأبطال في أفريقيا: سعيد بكل التعليقات التي تأتي في مصر وخارجها عن أداء قناة صدى البلد.

وقال أبو العينين، إنه يتلقى إشادات عن أداء الإعلاميين والحوارات والمحتوى المقدم على شاشة قنوات صدى بكري، موضحا أن مصطفى بكري له مشاهدين كل خميس وجمعة والناس تنتظر لقائه الوطني المخلص.

ووجه أبو العينين، رسالة للإعلامي أحمد موسى، قائلا: ليك مصداقية كبيرة عند الناس والناس تنتظرك طوال الأسبوع.

وأردف أبو العينين: حمدي رزق عمل حاجة محترمة مع فاروق حسني في الفكر والتحضر والحوار الثقافي رفيع المستوى وكان لقاؤه متميزا مع حسام بدراوي.

واختتم أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، كلمته على هامش الاحتفال قائلا: أمانتكم ونجاحكم المخلص لصالح مصر.