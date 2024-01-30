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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوليتيكو: أوكرانيا تتلقى أول قنابل بعيدة المدى من الولايات المتحدة هذا الأسبوع

صدى البلد

أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، بأن أوكرانيا قد تتلقى أول قنابل جديدة بعيدة المدى من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وأشارت بوليتيكو نقلاً عن مسؤول أمريكي وثلاثة أشخاص آخرين مطلعين على الأمر إلى أنه من المتوقع أن تسلم الولايات المتحدة الدفعة الأولى من القنابل الجديدة بعيدة المدى إلى أوكرانيا في 31 يناير.

ويمكن للقنابل ذات القطر الصغير التي يتم إطلاقها من الأرض (GLSDB) أن تضرب على مدى يصل إلى 160 كيلومترًا، مما يزيد من قدرات أوكرانيا بعيدة المدى، إلى جانب صواريخ Storm Shadow/SCALP وATACMS.

ووفقًا لمصادر بوليتيكو، نجح البنتاجون في اختبار القنبلة الدقيقة الجديدة بعيدة المدى لأوكرانيا والتي يمكن أن تصل "إلى ساحة المعركة" في 31 يناير.

وذكرت صحيفة بوليتيكو أن مسؤولًا أمريكيًا لم يذكر اسمه وصف GLSDB بأنه "قدرة مهمة لأوكرانيا"، مما سيسمح لها "بفعل المزيد".

ويمكن إطلاق GLSDB باستخدام أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) الأمريكية الصنع والتي دخلت الخدمة في أوكرانيا منذ يونيو 2022.

والقنابل الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتي شاركت في تطويرها شركة بوينج وشركة ساب السويدية للدفاع، ليست قيد التشغيل حاليًا في الولايات المتحدة.

تم الإعلان عن تسليم GLSDB لأول مرة في فبراير 2023، مع تقديرات أولية تشير إلى وصولهم إلى أوكرانيا في أواخر عام 2023.

وزعمت روسيا أنها أسقطت الصاروخ GLSDB في مارس 2023، لكن مسؤولًا أمريكيًا قال لرويترز بعد ذلك إنه لم يتم تسليم أي من هذه الأسلحة إلى أوكرانيا حتى الآن.

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