عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: مبررات خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا شئ سقيم ومرض

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة بركلات الترجيح في دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية خرجت الأعذار والمبررات بأن سبب الهزيمة خشونة اللاعبين والرطوبة وسوء أرضية الملعب وهو شئ سقيم ومريض.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الثقافة الدفاعية والتي لا تريد أن تعترف بالخطأ وتحمل الآخرين المسئولية ولا تسمع أحد يعتذر ولا أحد يتغير هي ثقافة سلبية وهي موجودة في كل قطاعات مجتمعنا.

وتابع: اتحاد الكرة متفاجئ بمستوى الأداء ومتصور أنه كان يجب أن نحصل على بطولة أفريقيا، والجميع كان منتظر الوصول إلى النهائي وفي حزن من الخروج رغم أن الأداء سئ ولم يقدم المردود الكبير ، مضيفا: "بيتقال دلوقتي مش أنا اللي غلطان في خروج المنتخب.. الغلط عند الرطوبة عند الجماهير عند الرحلة الطويلة عند أرضية اللاعبين".

الإعلامي إبراهيم عيسى أرضية الملعب الكونغو الديمقراطية إبراهيم عيسى بطولة كأس أمم أفريقيا ركلات الترجيح شاشة القاهرة والناس منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

موضوعات متعلقة

«هياكل الأخضر واليابس!»| القصة الكاملة لهجوم الجراد على مصر.. و"الزراعة" تحذر

ترشيحاتنا

تحملت أزمات مستوردة.. وكيل النواب يوجه التحية لحكومة مدبولي

أبو العينين: طالبت رئيسة إثيوبيا بالجلوس لحل أزمة السد.. فيديو

«هياكل الأخضر واليابس!»| القصة الكاملة لهجوم الجراد على مصر.. و"الزراعة" تحذر

رئيس جامعة الأزهر لطلاب الصيدلة: نعول عليكم في تقدم صناعة الدواء المصرية

ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ دار الإفتاء تجيب

بغداد تعلق على وقف حزب الله ـ العراق هجماته ضد القوات الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنه من البقول.. هذا الطعام يحمي من النقرس

نفسي أموت في مصر| ماذا قالت لبنى عبد العزيز..وما نظرتها للجيل الحالي؟

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ