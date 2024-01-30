إبراهيم عيسى: مبررات خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا شئ سقيم ومرض

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة بركلات الترجيح في دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية خرجت الأعذار والمبررات بأن سبب الهزيمة خشونة اللاعبين والرطوبة وسوء أرضية الملعب وهو شئ سقيم ومريض.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الثقافة الدفاعية والتي لا تريد أن تعترف بالخطأ وتحمل الآخرين المسئولية ولا تسمع أحد يعتذر ولا أحد يتغير هي ثقافة سلبية وهي موجودة في كل قطاعات مجتمعنا.

وتابع: اتحاد الكرة متفاجئ بمستوى الأداء ومتصور أنه كان يجب أن نحصل على بطولة أفريقيا، والجميع كان منتظر الوصول إلى النهائي وفي حزن من الخروج رغم أن الأداء سئ ولم يقدم المردود الكبير ، مضيفا: "بيتقال دلوقتي مش أنا اللي غلطان في خروج المنتخب.. الغلط عند الرطوبة عند الجماهير عند الرحلة الطويلة عند أرضية اللاعبين".