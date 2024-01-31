فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت رانيا يوسف، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الموف الفاتح، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور رانيا يوسف