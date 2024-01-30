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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين: مصر لديها خطة لتجاوز الأزمات الاقتصادية.. فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

أكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر على مدار تاريخها وهي مستهدفة، لافتا إلى أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم.


وأضاف النائب محمد أبوالعينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن النظرة اختلفت أيضا إلى مصر بعد ثورة 30 يوينو، والتأكيد أن مصر تمتلك قائدا يعمل لا يتحدث، لافتا إلى أن هناك من يحاول عرقلة جهود التنمية في مصر.


وشدد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، على أن الرئيس السيسي يعمل في صمت من أجل مستقبل مصر، لافتا إلى أنه لولا الصراعات والأزمات لحققت مصر أهدافها السنوات الماضية.


وأوضح النائب محمد أبوالعينين، أن مصر تمتلك القدرات الكبيرة لبناء مستقبل أفضل، مشددا على أن قدرات الدولة المصرية الإنتاجية ستكون أكبر من أي صراعات.


وأشار النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إلى أن القطاع الخاص قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعمل على تخفيف الضغط على الدولة في ظل التحديات الجسام الحالية.


ونوه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بأن الدولة خاضت مرحلة الاستثمار من أجل استمرار عجلة التنمية، مبينا أن الدولة استطاعت تجاوز الأزمات ومازالت معدلات النمو في ارتفاع، ولولا أزمات الصراعات والحرب الروسية الأوكرانية في المنطقة وجائحة كورونا لاختلف الأمر أكثر.


وأكد النائب محمد أبوالعينين، أن أن مصر لديها خطة لتجاوز الأزمات الاقتصادية، السياسات المالية لابد من النظر إليها وعلاج القصور، مشيرا إلى أهمية العمل على تحسين السياسات الاقتصادية، كما أن رفع سعر الفائدة سيؤثر على الاستثمار.
 

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