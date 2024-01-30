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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسمة وهبة: الشعب المصري يعاني بسبب ارتفاع الأسعار.. وبعض المسئولين يخافون على كراسيهم

الاعلامية بسمة وهبة
الاعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الشعب المصري يعاني بصرف النظر عن السن أوالحالة المادية بسبب ارتفاع الأسعار، موضحًا: "يجب أن نبحث عن حل المشكلة، وفات أوان البحث عن المتسبب في ذلك".

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أنا واثقة بأن لدينا في مصر دولة قادرة ومش بتسكت، وأرى أن بعض المسؤولين مقصرون وهذا شيء لا سبيل إلى إنكاره".

وتابعت الإعلامية: "بعض المسؤولون مهتمون بكراسيهم ويخافون عليها ويركزون فيه، وليست مشكلات المواطنين وأولوياتهم من الأمور التي يهتمون بها، ولكن بعض المسؤولين يؤدون دورهم على أكمل وجه حتى آخر يوم في منصبهم، وفي هذا الصدد أعيب على التجار معدومي الضمير الذين يخفون السلع لتعطيش السلع ثم طرحها بعد ذلك بأسعار عالية، وهؤلاء سبب المشكلة التي نعيشها اليوم".

معدومي الضمير مصر التجار السلع تعطيش السلع الأسعار

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