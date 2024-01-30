20 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري معسكرا مغلقا، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة إنبي المقرر إقامتها غدا على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الثمانية لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.



وأعلن طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي غدا الأربعاء.



وضمت قائمة زعيم الثغر كلا من: المهدي سليمان، وعمر صلاح، وهشام صلاح، ومحمود شبانه، وسيف تقا، ومصطفى إبراهيم، وعمرو صالح، وأحمد غنيم، والحبيب حسن، وخالد الغندور، وناصر ناصر، وعمر الوحش، وهاني الطامي، وفوزي الحناوي، وعبد الغني محمد، وبلال السيد، ورجب عمران، وأحمد عيد، وبنجامين بواتينج، وتراوري.

