طارق السيد: توجد محاولات لإفشال انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

أعلن طارق السيد نجم الزمالك السابق عن وجود محاولات في افشال انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك .



وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عاجل - تحركات لإفساد صفقة عبد الله السعيد على الزمالك".



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صفقة انتقال عبد الله السعيد إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أوشكت على الانتهاء.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “الزمالك سيدفع ما يقرب من 10 ملايين جنيه لنادي بيراميدز لإتمام الصفقة في يناير الجاري”.

وأكد هشام "أن ذلك جاء؛ بدلًا من ضمه في الصيف المقبل مجانًا".