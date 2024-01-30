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رئيس التحرير
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محافظات

"صحة" البحيرة و"العربية الألمانية" تعززان الوعي بالتعامل الآمن والتخلص السليم من النفايات الطبية الخطرة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة هاني جميعة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والأكاديمية العربية الألمانية للشباب في العلوم والإنسانيات، اليوم /الثلاثاء/، يوما توعويا عن التعامل الآمن والتخلص السليم من النفايات الطبية الخطرة.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة هاني جميعة، أن ملف التخلص الآمن من المخلفات الطبية يستحوذ على الكثير من اهتمام مديرية الصحة بالبحيرة لما له من تداعيات في ظل الخطورة التي قد تنتج عن التعامل معه بشكل غير سليم، لافتا إلى أن النفايات الطبية تمثل 20% من مخلفات المنشآت الطبية في حين أن 80% منها يمثل مخلفات عادية، وأن المديرية متعاقدة مع 67 منشأة حكومية و3000 منشأة خاصة في مجال نقل المخلفات الطبية.

من جانبه، أكد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة علي دومة، أن وزارة البيئة تسعى دائماً لنشر التوعية بكيفية التعامل مع ملف المخلفات الطبية الخطرة إيماناً منها بأن التعامل معها بشكل سليم من شأنه الحفاظ على البيئة وتقليل الأضرار الناجمة عن خلطها مع المخلفات العادية.

بدورها، أشارت مسؤول الصحة والمجتمع بالأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات سارة عبدالجابر، إلى أن التعامل بشكل سليم مع المخلفات الطبية الخطرة على المدى البعيد له دوره في الحفاظ على البيئة ومن ثم الحفاظ على صحة الإنسان، وأن الأكاديمية مستعدة لتنفيذ أي مبادرات أو مشروعات تساهم في هذا الصدد.
 

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