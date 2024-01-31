أبو العينين يكشف ملامح خطة الوصول إلى 30 مليون سائح |فيديو 

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، أن مصر تستطيع الوصول إلى 30 مليون سائح، مُوضحًا أن البنية التحتية والفندقية الموجودة حاليًا تستوعب نصف العدد المُستهدف.



وتابع «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دراسة جارية حاليًا لتمويل مشروع لتوسع في الطاقة الفندقية.



وأشاد بوزير السياحة، موضحًا أنه نشط جدًا وهدفه الوصول لـ 30 مليون سائح يحققون 30 مليار دولار وهذا يحتاج بنية أساسية من مطارات وطيران وفنادق وكل ما يتعلق بخدمات السياحة.



وقال إنه جار التوسع في المناطق السياحية من خلال بعض الخطط الموضوعة بعدها يتم التسويق للمشروعات السياحية في مصر ومزاراتها وجوها لكونها مركزًا سياحيًا متميزًا في عيون العالم وفتح أسواق جديدة للسياحة اليابانية والصينية.



وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، أنه لا بد من معرفة خصائص الأسواق السياحية العالمية والترويج لمصر فيها وأنواع السياحة في مصر ومنها سياحة اليخوت والمؤتمرات.