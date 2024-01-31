أبو العينين: التجربة المصرية تحظى بتقدير كبير من رئيس غانا

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن التجربة المصرية تحظى بتقدير كبير من جانب رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو.

وقال أبو العينين - في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج (على مسئوليتي) المذاع على قناة "صدى البلد" - إنه التقى رئيس جمهورية غانا وشرح له حجم المجهودات التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل القارة الإفريقية، فضلا عن التركيز على التعاون الكبير بين الرئيسين المصري والغاني.

وقال محمد أبو العينين إن العالم يدرك حاليا أن إفريقيا قارة غنية ولديها موارد وإمكانيات كبيرة، وأنها تبحث عن توطين الصناعات، وتحتاج لنظرة مختلفة اقتصاديا وإقامة مشروعات عملاقة في بنيتها التحتية.

ولفت إلى أن الصين من أكبر الدول التي تمتلك مشروعات في إفريقيا خلال السنوات الماضية وأقامت المدن الصناعية المتخصصة وذلك بفكر متقدم في التعامل مع موارد القارة السمراء.

وردا على كلمة رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي، حول إنشاء السدود، خلال مشاركتها في مؤتمر الرخاء الإفريقي بدولة غانا، قال أبو العينين: "لابد على الدول التي تبني السدود أن تحترم مستقبل الشعوب، لافتا إلى أن إفريقيا ليست بحاجة إلى خلق مشكلات أخرى".

وأضاف وكيل مجلس النواب أنه تحدث مع رئيسة إثيوبيا بشأن حل قضية سد النهضة وأنه أكد ضرورة وجود حوار دبلوماسي من أجل تقريب وجهات النظر وحل الأزمة.

وبشأن الاقتصاد المصري، قال أبو العينين إن المثلث الذهبي في أي دولة هو الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشددا على ضرورة أن يشعر المستثمر بأن الدولة جادة في تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات أمام المستثمرين لإنجاز الأعمال في وقت قياسي.

وأكد ضرورة توطين الاستثمار والإنتاج والقضاء على البيروقراطية في مصر، وذلك نظرا لامتلاكها قدرات بشرية هائلة يمكن الاستفادة منها.

التحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي

ووجه أبو العينين التحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشددا على أنها تبذل مجهودات كبيرة في ظل التحديات الضخمة التي تواجهها - الخارجة عن إرادتها - وعلى رأسها الصراعات الحالية، قائلا:"هناك أزمات مستوردة تحملتها الحكومة".

وأكد ضرورة أن تركز كافة الأهداف على تحقيق رؤية مصر 2030، مشددا على أهمية التفكير في عقد مؤتمر اقتصادي عالمي ضخم ويتم دعوة أهم 300 شركة في العالم للمشاركة في المؤتمر من أجل العمل جذب كبار المستثمرين العالميين، بما يدعم استقطاب كافة الاستثمارات الأجنبية للعمل والاستثمار مصر، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وبشأن السياحة، قال أبو العينين إن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2028، منبها في هذا الإطار إلى ضرورة العمل على الترويج السياحي لكل بقعة في أرض مصر.

