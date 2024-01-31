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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة ولا أغرب.. شركة لبيع مستلزمات دفن الموتى تتاجر بالجثث في إسبانيا|تفاصيل

صدى البلد

أثارت شركة لمستلزمات دفن الموتى من خلال اثنين من موظفيها ضجة وذلك  في مدينة فالنسيا بشرق إسبانيا، وذلك بتهمة القيام بالاتجار بالجثث والقيام ببيعها لبعض الجامعات تحديدا لكليات الطب وذلك للقيام بالبحث العلمي.

 

وفقا لصحيفة مترو قد كان المشتبه بهم الأربعة يقومون بتقاضى أموالاً  عديدة وذلك من الجامعات وذلك لمساعدتها في القيام بالتخلص من الجثث وذلك بعد الانتهاء من درسها، وذلك عن طريق حرقها أو القيام بتقطيعها ووضعها في بعض النعوش التي تضم رفات أشخاص آخرين وذلك على وشك  القيام بحرق جثثهم.

وقالت الشرطة الأسبانية  إن الرجال الأربعة قد قاموا بتزوير بعض الوثائق لنقل الجثث وذلك من المستشفيات و بعض دور المسنين وذلك للقيام لبيعها لاحقا لبعض الجامعات وذلك لغايات البحث العلمي وذلك في مقابل 1200 يورو للجثة الواحدة".

 

وقد اكتشفت الشرطة الأسبانية ، إن المشتبه بهم قد كانوا يبحثون عن المتوفين من دون عائلات، وذلك مع التفضيل للأجانب".

دفن الموتي شرق إسبانيا الشرطة الإسبانية البحث العلمي

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