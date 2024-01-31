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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة المفاجآت .. تعرف على الفرق المتأهلة لدور الثمانية بأمم أفريقيا

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا

 أسدل الستار على مواجهات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار، بعد انتهاء آخر مباريات الدور ثمن النهائي بفوز جنوب إفريقيا على المغرب مساء الثلاثاء، واكتمل عقد مواجهات الدور ربع النهائي، والذي سيشهد مواجهات متوازنة وقوية بين المنتخبات المتأهلة.


وسيبدأ الدور ربع النهائي في الكان يوم الجمعة القادم، حيث سيلعب منتخب نيجيريا أمام منتخب أنجولا في الساعة السابعة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، وتأهل منتخب نيجيريا لربع النهائي بعد الفوز على الكاميرون في دور الـ16 بهدفين نظيفين، بينما تأهل المنتخب الأنجولي لربع النهائي بعد الفوز على ناميبيا بثلاثية نظيفة، وفي العاشرة مساء الجمعة أيضا يلعب منتخب الكونغو الديمقراطية أمام غينيا على ملعب الحسن واتارا، وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لربع النهائي بعد الفوز على منتخب مصر في دور الـ16 بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب غينيا لنفس الدور بالفوز على غينيا الاستوائية بهدف نظيف.
ويختتم الدور ربع النهائي يوم السبت القادم، حيث سيلعب منتخب مالي أمام منتخب كوت ديفوار في الساعة السابعة على ملعب السلام، وتأهل منتخب كوت ديفوار لربع النهائي بعد الإطاحة بحامل اللقب منتخب السنغال من دور الـ16 بالفوز بنتيجة 5ـ4 بركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب النسور المالية لنفس الدور بالفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، وفي العاشرة مساء نفس اليوم يختتم الدور ربع النهائي بمواجهة جنوب إفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر على ملعب شارليس كونان باني، وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لربع النهائي بالفوز على المنتخب المغربي بهدفين نظيفين، بينما تأهل منتخب الرأس الأخضر بالفوز على موريتانيا بهدف نظيف.

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