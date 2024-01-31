«تيبوهو موكيانا» أفضل لاعب في مباراة جنوب أفريقيا والمغرب بكأس الأمم الأفريقية

حصد اللاعب الجنوب إفريقي "تيبوهو موكيانا" بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المغرب في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا بفوز المفاجئ والثمين على منتخب المغرب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب لاورينت بوكو في ختام دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وقدم موكيانا مباراة كبيرة استحق عليها حصد جائزة الأفضل في اللقاء، حيث قاد وسط ملعب جنوب إفريقيا باقتدار، كما سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده بطريقة رائعة من ضربة حرة مباشرة لم يستطع ياسين بونو حارس المغرب التصدي لها.

ويواجه منتخب جنوب إفريقيا في ربع النهائي منتخب الرأس الأخضر يوم /السبت/ القادم.

