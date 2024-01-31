عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم: فيتوريا أهان الكرة المصرية

فيتوريا
فيتوريا

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن البرتغالي روي فيتوريا، أهان الكرة المصرية في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج كلام في الكورة الذي يبث عبر شاشة قناة "الشمس" الفضائية:" فيتوريا أهان الكرة المصرية في إفريقيا وظهرنا بشكل سيء، ولا يوجد منظومة في مصر ولا تخطيط ولا خط طويلة الأجل ولا يوجد تواصل بين المنتخبات".

وتابع:" جميع المنتخبات خرجت من المنافسات عدا المنتخب الأولمبي الذي صعد للأولمبياد ويوجد فيه بعض اللاعبي الذين ظهروا بشكل جيد".

وعن طريقة اختيار المدربين قال أبو مسلم:" لا توجد معايير في اختيار المدربين في اتحاد الكرة، ولا توجد أي رؤية، وعقد فيتوريا مع منتخب مصر كارثة وجريمة ويجيب أن يحاسب من قام بعمل العقد".

وشدد:" كيروش كان يحصل 100 ألف يورو مع مصر وعندما رحل وتولي تدريب منتخب إيران كان يحصل على 30 ألف يورو، طيب الفلوس دي كانت بتروح فين؟".

وأكمل أبو مسلم:" كان يجب أن يوجد بند يحق لاتحاد الكرة بفسخ عقده مع فيتوريا في حالة خسارة أمم إفريقيا".

وأردف:" فين مشروع فيتوريا، لم يظهر معه لاعب، عكس كيروش الذي قدم عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم وغيرهم".

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلا:" وليد الركراكي مدرب المغبر يحصل على 60 ألف يورو، ومدرب موريتانيا يحصل على 5 ألف يورو".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

قد تصل إلى 100 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

موضوعات متعلقة

اتحاد جدة يخطف نجم الشباب السعودي لمدة 4 مواسم

هدفين نظيفين| جنوب إفريقيا تطيح بالمغرب من بطولة كأس الأمم

بحضور وزير الرياضة.. اللجنة الأولمبية تناقش عددا من الملفات المهمة

النصر السعودي يعلن رحيل نجميه عن الفريق لنادي الاتفاق

باكيا| راكتيتش يودع إشبيلية قبل الانتقال للسعودية

بأغرب هدف.. مالي تتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو

مدرب اليابان: هدفنا التأهل لربع نهائي أمم آسيا ومواجهة البحرين صعبة

كأس آسيا.. مدرب المنتخب الأوزبكي: سعداء بالتأهل لربع النهائي ومواجهة قطر صعبة

ترشيحاتنا

بعد تمرد شركائه.. رئيس وزراء إسبانيا يخسر تصويتا حاسما بالبرلمان

بعد أسبوعين من الولادة.. أم لـ 8 أطفال تنافس على ملكة جمال العالم|شاهد

تراجع طفيف.. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-1-2024

ماذا ينتظر الصائمون في شهر رجب بالجنة؟.. كنز ثمين

لازم تكتب السعر.. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر السبت

رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية يكشف سبب هجوم الجراد على الحدود الجنوبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلوس من الهوا.. كيف حقق رجل ملايين من تهدئة الكلاب والقطط؟

بإطلالة أنيقة ومختلفة.. آيتن عامر تستعرض جمالها ورشاقتها عبر إنستجرام|شاهد

ملابس جريئة.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

قضيت 3 أشهر مع الكائنات الفضائية.. طيار سابق في الجيش الأمريكي يثير جدلًا|تفاصيل

فيديو

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ