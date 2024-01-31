أبو مسلم: فيتوريا أهان الكرة المصرية

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن البرتغالي روي فيتوريا، أهان الكرة المصرية في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج كلام في الكورة الذي يبث عبر شاشة قناة "الشمس" الفضائية:" فيتوريا أهان الكرة المصرية في إفريقيا وظهرنا بشكل سيء، ولا يوجد منظومة في مصر ولا تخطيط ولا خط طويلة الأجل ولا يوجد تواصل بين المنتخبات".

وتابع:" جميع المنتخبات خرجت من المنافسات عدا المنتخب الأولمبي الذي صعد للأولمبياد ويوجد فيه بعض اللاعبي الذين ظهروا بشكل جيد".

وعن طريقة اختيار المدربين قال أبو مسلم:" لا توجد معايير في اختيار المدربين في اتحاد الكرة، ولا توجد أي رؤية، وعقد فيتوريا مع منتخب مصر كارثة وجريمة ويجيب أن يحاسب من قام بعمل العقد".

وشدد:" كيروش كان يحصل 100 ألف يورو مع مصر وعندما رحل وتولي تدريب منتخب إيران كان يحصل على 30 ألف يورو، طيب الفلوس دي كانت بتروح فين؟".

وأكمل أبو مسلم:" كان يجب أن يوجد بند يحق لاتحاد الكرة بفسخ عقده مع فيتوريا في حالة خسارة أمم إفريقيا".

وأردف:" فين مشروع فيتوريا، لم يظهر معه لاعب، عكس كيروش الذي قدم عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم وغيرهم".

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلا:" وليد الركراكي مدرب المغبر يحصل على 60 ألف يورو، ومدرب موريتانيا يحصل على 5 ألف يورو".