ضاعت هيبة المنتخب|عمرو الحديدي: الأهلي كان مُحقًا في التراجع عن التعاقد مع فيتوريا

كنا بنشحت النقاط

أكد عمرو الحديدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن هيبة منتخب مصر في إفريقيا ضاعت بسبب الأداء الذي ظهر عليه الفريق في أمم أفريقيا.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج كلام في الكورة الذي يبث عبر شاشة قناة الشمس الفضائية:" منتخب مصر لم يصل لأي شيء وكنا بنشحت النقاط من أجل التأهل لدور الـ16، وهيبة مصر ضاعت".

وتابع:" العزيمة والروح مكنتش موجودة، والمشكلة موجودة من المنتخبات الصغيرة والتسنين والاستثمار في الأكاديميات، والوحيد الذي يسير بخطى ثابتة هو البرازيلي ميكالي، وما تحت المنتخب الأولمبي لا يوجد شيء".

وشدد:" مصر 110 ملايين مواطن، معقوله مفهاش 27 لاعبًا يستطيع تحقيق البطولة؟.. مستحيل".

وأكمل الحديدي:" حسن شحاتة كان معاه لاعبين محليين باستثناء محترف واحد وهو محمد زيدان وحقق كل شئ، وأهم شئ وضع خط طويلة المدى".

وأتم:" الأهلي كان عنده بعد نظر في رفض التعاقد مع فيتوريا بسبب مغالاته، والأهلي وضع كولر في منصة الكبار مع جوارديولا وأنشيلوتي".