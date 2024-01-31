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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. فيديو يوثق مشاهد مأساوية أثناء نزوج الفلسطينيين وسط الحرب

فيديو يوثق مشاهد
فيديو يوثق مشاهد مأساوية أثناء نزوج الفلسطينيون وسط الحرب

نشر الصحفي والمصور الفلسطيني، صالح الجعفراوي مقطع فيديو يوثق العديد من المشاهد المأساوية من تعرض جميع الفئات العمرية للقصف  أثناء عمليات النزوح من الحرب على قطاع غزة المـ حتل. 

كشف مقطع الفيديو عن قوة وألم النساء والرجال في قطاع غزة نتيجة ما يعانوه متمسكين بحقهم في أرضهم والحياة حتى آخر اللحظات والأنفاس. 

وقال صالح الجعفراوي في مقطع الفيديو: “الناس طلعوا لممر آمن فرجعوهم الاحـ تلال الاسرائيلي، والدبابابة واقفة قدامهم بالظبط، وقاعدة تضخ عليهم”. 

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غزة اليوم 

رفض المستشار طه الخطيب، سياسي فلسطيني، وصف المفاوضات التي تجري في باريس بـ "اتفاق الرهائن"، وإنما هي اتفاقات لتبادل أسرى، إذ أن هناك أسرى إسرائيليين مازالوا محتجزين في قطاع غزة، وتم أسرهم من معسكرات الجيش الإسرائيلي مقابل أسرى فلسطينيين متواجدين في السجون لما قبل 7 أكتوبر وما بعدها أيضا. 

 

وأوضح "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن عدد الأسرى الفلسطينيين وصلوا 15 ألف أسير، وقبل الحرب كانوا 5600 أسير، وتم اعتقال 6400 أسير من الضفة الغربية، ومن غزة تم اعتقال أكثر من 3400 أسير متواجدين في معتقلات النقب بغزة. 

 

وواصل أن اتفاق الأسرى يدخل في عدة مراحل، منها وقف إطلاق النار المصحوب بالهدنة الزمنية، حيث إن الحديث حول شهر أو 45 يوم يتم تبادل فيه ما يقرب من 45 أسير إسرائيلي مقابل من 100 لـ 150 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي وذلك وفق مواصفات معينة. 

مقطع فيديو غزة قطاع غزة صالح الجعفراوي

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