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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: منتخب مصر يحتاج مدربا وطنيا وحسام حسن و علي ماهر الأحق

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يحتاج إلى مدرب وطني صنايعي وليس بحاجة إلى عودة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق.

وتابع نبيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك أكثر من اسم قادر على قيادة منتخب مصر، أبرزهم علي ماهر وأرى أنه يصلح لتدريب الفريق مستقبلًا".

وأضاف علاء نبيل: "حال احتياج مدرب صاحب شخصية قوية، لا بد من تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية، ومن يتحدث عن عصبيته من الممكن أن يتم التحدث معه، ولكن وجوده مهم في الفترة المقبلة".

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