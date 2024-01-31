عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: الرطوبة ليست السبب في خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، أن الرطوبة العالية ليست سبب في ظهور مستوى منتخب مصر بهذا الشكل خلال بطولة أمم إفريقيا، أو السبب في الخروج.

وتابع نبيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجهاز الفني بقيادة فيتوريا واختياراته، السبب في الخروج المهين، ويجب محاسبته".

وأضاف علاء نبيل: "الإصابات التي يتحدث عنها الجهاز الفني كسبب في الخروج والتأثير على الفريق، هم السبب فيها بسبب التدريبات البدنية والأحمال ونوعيتها، وبالتالي الجهاز الفني هو السبب عن هذا الخروج بالشكل السيء".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

مهيب عبد الهادي ينفعل على الهواء ويكشف سبب خروج مصر من أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

اتحاد جدة يخطف نجم الشباب السعودي لمدة 4 مواسم

هدفين نظيفين| جنوب إفريقيا تطيح بالمغرب من بطولة كأس الأمم

بحضور وزير الرياضة.. اللجنة الأولمبية تناقش عددا من الملفات المهمة

النصر السعودي يعلن رحيل نجميه عن الفريق لنادي الاتفاق

باكيا| راكتيتش يودع إشبيلية قبل الانتقال للسعودية

بأغرب هدف.. مالي تتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو

مدرب اليابان: هدفنا التأهل لربع نهائي أمم آسيا ومواجهة البحرين صعبة

كأس آسيا.. مدرب المنتخب الأوزبكي: سعداء بالتأهل لربع النهائي ومواجهة قطر صعبة

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

آخر فرصة للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

مافيا التنقيب عن الآثار في المطرية.. السجن 7 سنوات عقوبة المتهمين بالقانون

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الحالة الجوية المتقلبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

عودة كيروش| اتجاه لإقالة فيتوريا.. ووزير الرياضة يُرحّب بعودة مدرب المنتخب السابق

بجاكيت قصير وبوت طويل.. نور الزاهد تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ