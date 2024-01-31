مباحثات «جزائرية - إيطالية» حول مجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين

بحث الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية اللواء محمد الصالح بن بيشة، مع الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية والمدير الوطني للأسلحة، الفريق بورتولانو لوسيانو، مختلف مجالات التعاون بين جيشي البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، للمسؤول العسكري الإيطالي بمناسبة انعقاد الدورة الـ14 للجنة المختلطة الجزائرية - الإيطالية للتعاون في المجالات التقنو - عسكرية وصناعة الدفاع.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تم خلال هذه الدورة تقييم الأنشطة المنفذة خلال سنة 2023، وكذلك برنامج الأنشطة التي سيتم تنفيذها لحساب سنة 2024.

وأضاف البيان أن هذه الدورة شكلت فرصة لتعزيز مختلف مجالات التعاون بين جيشي البلدين.