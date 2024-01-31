البرلمان التونسي يصادق على قرض دولي لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

صادق مجلس نواب التونسي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 247 مليون يورو؛ وذلك للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.

وصوت لصالح مشروع القانون 109 نواب، فيما احتفظ 4 نواب بأصواتهم ورفضه 3.. وذلك وفقا لبيان لمجلس النواب التونسي.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية المبرمة في 22 يونيو 2023 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى زيادة القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء بين تونس وأوروبا والذي من شأنه أن يعود بالنفع على الأسر التونسية من خلال خفض تكلفة استهلاك الكهرباء وأيضا على الشركات التونسية من خلال إتاحة فرص استثمار كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، إضافة لتحقيق أمن الطاقة.