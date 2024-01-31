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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني عن خروج المنتخبات العربية من أمم أفريقيا: جنون الساحرة المستديرة

صدى البلد

علّق الاعلامي مجدي عبد الغني  علي نتيجة مباريات المنتخبات العربية في أمم أفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب  مجدي عبد الغني : جنون الساحرة المستديرة.. تعليق ناري من مجدي عبدالغني على خسارة المغرب وخروج المنتخبات العربية من كأس الأمم 😲🔥

وكان قد ودع منتخب المغرب بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ختام مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، على ملعب لاورينت بوكو.

وودّع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، عقب الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح.

المنتخبات العربية افتتاح كأس الأمم الإفريقية الإعلامي مجدي عبد الغني منتخب مصر

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