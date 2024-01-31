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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تمرد شركائه.. رئيس وزراء إسبانيا يخسر تصويتا حاسما بالبرلمان

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

خسر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تصويتا حاسما في البرلمان بعد تمرد بعض شركائه الكتالونيين، ما أوقع حكومته في أزمة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء يوم الثلاثاء أن 7 مشرعين انفصاليين كتالونيين صوتوا ضد قانون العفو الذي كانوا يتفاوضون عليه منذ أشهر لأن الاشتراكيين بزعامة سانشيز رفضوا قبول تغييرات على النص في اللحظة الأخيرة.

وانتهى التصويت بأغلبية 179 نائبا معارضا مقابل 171 مؤيدا، ويتطلب الحصول على الأغلبية تصويت 176 صوتا.
وتثير النتيجة احتمال انهيار الحكومة التي يقودها الاشتراكيون بعد أقل من ثلاثة أشهر من أدائها اليمين.

وكان قانون العفو هو العنصر الأساسي في الاتفاق المثير للجدل الذي توصل إليه سانشيز مع الانفصاليين لتأمين فترة ولاية ثالثة في أواخر العام الماضي.

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