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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. أمريكا تضع شروطًا قبل استئناف تمويل الأونروا.. وبريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. وكوريا الشمالية تختبر بنجاح إطلاق صاروخ كروز

صحف الإمارات
صحف الإمارات

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بريطانيا: ندرس الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية
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كوريا الشمالية تختبر بنجاح إطلاق صاروخ كروز استراتيجي
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فلسطينيون يدفنون عشرات الجثامين في غزة بعد تسلمها من إسرائيل


اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية والتي نرصدها في التقرير التالي.

محليًا، قالت صحيفة "الاتحاد" إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحث خلال اتصال هاتفي مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الوكالة لأداء مهامها الإنسانية النبيلة والسامية.

وناقش الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

في الشأن العربي، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن عناصر "حزب الله" في العراق قررت تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد بغية عدم «إحراج» الحكومة العراقية.

جاء ذلك بعدما تعهّدت واشنطن بالرد «بالطريقة الملائمة» على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية قرب الحدود الأردنية.

وحول التطورات في غزة، ذكرت صحيفة "البيان"، أن عشرات الجثامين لفلسطينيين مجهولين دُفنت في مقبرة جماعية في غزة أمس الثلاثاء بعد أن سلمتها القوات الإسرائيلية التي كانت تحتجزها في إسرائيل.

وغطى العديد من الحاضرين في موقع الدفن أنوفهم وهم يشاهدون الجرافات تهيل الرمال على نحو مائة جثمان في مقبرة جماعية بمدينة رفح الجنوبية.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، قال إن بلاده "تدرس الاعتراف رسميا" بالدولة الفلسطينية.

وأضاف كاميرون، أنه "يجب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط".

من جانبها، قالت صحيفة "البيان"، إن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أكدت أن واشنطن بحاجة إلى رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها للأونروا بعد اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة تورطوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ورحبت ليندا توماس جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بقرار المنظمة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما نقلت الصحيفة أن كوريا الشمالية أعلنت اليوم الأربعاء أنها أطلقت بنجاح صاروخا استراتيجيا من نوع كروز، يعد جزءا من مجموعة أسلحة اختبرتها الدولة النووية مؤخرا ويحذر محللون من أنها قد تجد طريقها للاستخدام في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن صاروخ "هواسال-2" أُطلق باتجاه بحر الغرب الثلاثاء.

عبدالله بن زايد الامارات أونروا إسرائيل الدولة الفلسطينية

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