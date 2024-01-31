«الأهرام»: مصر تحذر من خطورة امتداد الصراع في غزة لمناطق أخرى بالشرق الأوسط

أكدت صحيفة (الأهرام) أنه منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، ومصر تحذر مرارا، وعلى مختلف المستويات، من خطورة أن يؤدي هذا الوضع المزري، وهذا الصمت الدولي، إلى امتداد الصراع ليشمل مناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

وكتبت (الأهرام) - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (جهود مصرية لوقف التصعيد) - "ها هي الأحداث والتطورات، تؤكد يوما بعد آخر، أن تحذيرات مصر كانت في محلها، بعد أن بدأ المجتمع الدولي يئن تحت وطأة الهجمات المتكررة للحوثي على السفن في منطقة مضيق باب المندب، والمخاوف من تأثيرات هذه الهجمات على حركة التجارة العالمية، المصابة أصلا بأضرار جسيمة لم تتعاف منها بشكل كامل منذ جائحة كورونا، ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضافت: "تتجدد المخاوف من امتداد الصراع في نقاط أخرى بعد الهجوم الذي تعرض له أحد المواقع على الحدود الأردنية السورية، والذي يؤكد أن مدبرين ومنفذين ومستفيدين فعليين من سيناريو امتداد الصراع لما هو أبعد من ذلك، كلما كان هذا ممكنا، خاصة في ظل السلبية الهائلة التي يتعامل بها المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الغربية، مع السبب الرئيسي لما يجري، وهو الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة".

وأشارت إلى الاتصال الهاتفي، الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن؛ لتأكيد إدانة مصر لهذا الهجوم الذي يهدف بطبيعة الحال إلى توسيع نطاق الصراع، وإقحام أطراف أخرى فيه، تماما مثلما كانت ولا تزال المؤامرات الإسرائيلية مستمرة لتنفيذ سيناريو التهجير من غزة إلى الأراضي المصرية، وهو ما واجهته مصر، وتواجهه، بكل صلابة وحكمة.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسي كان واضحا في تأكيده دعم الأشقاء في الأردن في مواجهة هذا التصعيد، خاصة أنه يمس دولة عربية شقيقة يشملها سيناريو التهجير المرفوض أيضا، وهو ما يستدعي تضافر جهود البلدين بشكل مستمر في سبيل إيجاد نهاية للصراع الحالي، ووضع حل دائم للقضية الفلسطينية، يبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى القطاع، ورفض أي مخططات للتهجير.

واختتمت (الأهرام) افتتاحيتها بالقول:"لعل هذا هو ما أكده، ويؤكده، الرئيس السيسي باستمرار خلال مشاوراته مع مختلف المسئولين الدوليين، وقادة الدول، وآخرهم المستشار الألماني أولاف شولتز، وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، فكل ذلك يأتي في إطار الجهود المضنية التي تبذلها مصر، لتحقيق خطوة وقف إطلاق النار أولا، وتبادل المحتجزين، مع توفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة إدخال المساعدات إليهم دون إبطاء".