"الذكاء الاصطناعي ماهيته وأهميته" ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

و عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي ماهيته واهميته" ألقاها وليد الضوي موضحا أن مصطلح الذكاء الاصطناعي يشير إلى قدرة الحاسوب الرقمي، أو الروبوت الذي يتحكم فيه الحاسوب على أداء المهام العامة المرتبطة بالكائنات الذكية، وهو فرع من علم الحاسوب،

وعقدت محاضرة بعنوان "الصالون الأدبي وأثره في الحركة الثقافية والفكرية" حاضرها ناصر خليل متحدثا عن تعريف الصالون الأدبي، ودور الصالونات الأدبية في الأهتمام بالموهبة وتنميتها ودور الصالونات الأدبية في إثراء الحركة الفكرية والثقافية في المجتمع، وتحدث أيضا عن رمز من رموز الأدب العربي طه حسين عميد الأدب العربي.

عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "كيفية مواجهة اليأس" ألقاها محمد الصادق موضحا معنى اليأس وخطورته وكيفية مواجهته، وعقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "الحضارة الاغريقية" حاضرها محمد الصادق موضحا العمارة في الحضارة الاغريقية، والفنون في الحضارة الاغريقية، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "استقبال العام الجديد" ألقاها محمد أمام موضحا الحب والوئام والتكاتف بداية العام الجديد، والأيام والشهور والسنين نعمة من الخالق، مسؤلية كل فرد في مكانه تجاه عمله، والسلام الشامل أمل لنا في ان يعم العالم، ونفذت ورشة فنون تشكيلية بمناسبة العام الميلادي الجديد نفذتها زينب محمود.

أقام قصر ثقافة حسن فتحي ورشة حكي بعنوان "محمد أنور السادات" سردتها سلوى جودة متحدثة عن نشأة أنور السادات ودراسته، والالتحاق بالكلية الحربية ونشاطه السياسي، والسادات رجل الحرب والسلام، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "الأرنب العنيد" أداء هناء عباس وأسماء عباس، كما أعد القصر ورشة قص ولزق نفذها سهري سباق، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "الرسم بالقهوة" نفذتها صفاء حسن، مستخدمة ورق الكانسون وفرشاة وقهوة خام وقلم فلوماستر لون بني، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.