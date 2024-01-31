أكسيوس يكشف عن زيارة عاجلة لوزير إسرائيلي إلى واشنطن اليوم

كشف موقع "أكسيوس" عن أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي "رون ديرمر" يطير إلى واشنطن اليوم الأربعاء وذلك ضمن إطار السفريات المتكررة في هذه الفترة بسبب الحرب.



وذكر أكسيوس أن الوزير سافر لإجراء مباحثات حول حرب غزة وخطط "اليوم التالي" لانتهاء القتال وذلك مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "جيك سوليفان" ومسؤولين آخرين.



وأردف الموقع أنه سيتم مناقشة خطط ما بعد الحرب و أوضاع الفلسطينيين وتفكيك المقاومة وانتقال قادتها خارج غزة.

كما وتوسيع عمليات التعاون مع الدول العربية المحتملة وتوسيع التطبيع، أو هكذا يأمل الاحتلال.