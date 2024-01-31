عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صادم وممكن الجمهور يخاف يتفرج عليه.. يسرا تكشف المستور عن فيلم ليلة العيد

يسرا
يسرا

استضافت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، أبطال فيلم "ليلة العيد".

أشاد المخرج سامح عبدالعزيز بأداء الفنانة يسرا في الفيلم وقال: "فنانة ذكية جدًا والمشاكل التي تناولها الفيلم شعرت بها يسرا في مجتمعنا ورغم أن الفيلم مر عليه عام ونصف في تجربة خروجه للنور لكن الترسبات والتراكمات لمشاكل المرأة تزيد أكثر ولهذا شعرت بالموضوع ".

عن أسباب تأخر الفيلم لمدة عام ونصف، قال خلال حواره إلى البرنامج إن هذه المسألة تخص المنتج أحمد السبكي ومن حظ الفيلم أن المشاكل موجودة في المجتمع ولم تتغير، مشددًا على أن الفيلم يحاول إلقاء الحجر في المياه الراكدة في المشاكل التي يتناولها لاثارة إنتباه المجتمع لها.

أما الفنانة يسرا، قالت إن فيلم "ليلة العيد" صادم وجمع كل المشاكل بشكل مختلف فهو ليس حدوتة واحدة  بل مجموعة من الحواديت التي جرى "تضفيرها" بشكل  جميل جدًا على يد الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله ومن إخراج المتميز سامح عبد العزيز.

تابعت: "لازم نقدم حاجة مميزة لها مذاق مختلف حتى لو قدمنا أنواع كوميدية لازم نعمل حاجة مخصوصة تتناول مشاكل حقيقية ولا أقلق من ذوق المشاهد وعارفة أن ممكن ميعجبش أو يخافوا يتفرجوا عليه أو ميحبوش علشان بيوجع لكن عارف أني عاملة حاجه صح وفرحانة بها".

من جانبه، قال الفنان سيد رجب إن جبروت شخصيته في فيلم "ليلة العيد" الذي لفت إليه نظر الجميع يعود إلى السيناريو الذي أشاد بكتابته ورؤية المخرج للسيناريو، معتقدًا أن فيلم "ليلة العيد" لايعتبر فيلمًا واحدًا بل أن مشكلة تناولها هي بمثابة فيلم واحد. 
أضاف: "بتفكير بسيط سنجد أنها مشكلات قائمة بالفعل في المجتمع مثل المرأة المعيلة التي تعمل وتنفق على زوجها ورؤيتنا عن الرياضة وختان الفتيات والزواج المبكر وكل قضية من تلك القضايا هي قضية بمفردها.

أما الفنانة عبير صبري فذكرت أن دورها في شخصية "المنتقبة " بعد إجبار زوجها لها على ارتداء النقاب والذي رأى كل شيء في الحياة من باب "العورة والكفر" كان دورًا هامًا بالنسبة لها لأن النماذج التي تناولتها الجزيرة في أجواء الفيلم ليست قضايا تخص الطبقة الاجتماعية بعينها التي تناولها الفيلم. 
استكملت: "المشاكل موجودة في أي طبقة بإختلاف المستوى الاجتماعي أو الثقافي وأنا شخصيًا  رأيت شخصية المنتقبة في مرحلة ما في حياتي وشفت كل حاجة غلط وحرام  بما فيها الحاجات البسيطة".

من جهته، قالت الفنانة نجلاء بدر إن مشكلة الختان التي تناولها فيلم "ليلة العيد" لازالت موجودة    حتى الآن ولم يتم تناول الملف بشكل صحيح عند فتحه، ويجب أن يتم مناقشة الملف بشكل مختلف بالتعاون بين رجال الدين والاطباء حتى يعلم المجتمع أنه ظاهرة غير صحيحة ".
عن مشهد العلاقة الزوجية الجريء الذي تناوله الفيلم، كشفت: "المشهد مش فج وأنا لم أقلق من المشهد ولم أتوقف عنه أثناء تصويره ولم أسأل المخرج حتى كيف سيتم تصويره.. ولا بعد ماصورته سألت إزاي سيتم مونتاجه".

أحمد السبكي الإعلامية لميس الحديدي الفنانة نجلاء بدر الفنان سيد رجب الفنانة يسرا فيلم ليلة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

سعر الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

التراجع عن ضم أبو جبل .. مفاجأة في الحارس البديل للشناوي في الأهلي

موضوعات متعلقة

باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

فى فرنسا مجددا.. سعد لمجرد يثير الجدل بفيديو مع فنانة شهيرة

منذ عام 2018.. رحلة فيلم أهل الكهف من الأزمات حتى خروجه إلى النور

آسر ياسين يقابل محمود حميدة في موعد مع الماضي

إسلام حسام يتعاقد مع راديو إنرجي على مسلسل برمضان 2024

سميرة محسن: مفيش حاجة اسمها نمبر وان.. وعادل إمام أعطى الفن كثيرا

تعرف على صلة القرابة بين كريم عبد العزيز وسميرة محسن

بعد وفاة ابنه.. عادل الفار يندم على هذا القرار

ترشيحاتنا

بيان من السعودية والكويت في ختام زيارة الشيخ مشعل الأحمد للمملكة

مفاجأة بشأن تفاوض الأهلي مع فيتوريا قبل توليه تدريب المنتخب.. فيديو

تسجيل صوتي يكشف فرحة الفنان الروسي بحبس غادة والي.. فيديو

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

نجم الأهلي السابق: حسام حسن الأحق بتدريب المنتخب

التراجع عن ضم أبو جبل .. مفاجأة في الحارس البديل للشناوي في الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

فيديو

باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ